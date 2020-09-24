Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Ekim ortasında müjde bekliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Ekim ortasında müjde bekliyoruz

Ekim ortasında müjde bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervine ilişkin ekim ortalarında yeni müjdeler beklediklerini ve kesinleşince bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Sondaj Gemisi
Fatih Sondaj Gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin önemine değinerek, "Yaptığımız hesaplamalara göre bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz" dedi. Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarihi doğalgaz keşfi yüzde 50 indirimin kapısını araladı: 425 TL daha az ödeyeceğiz!
EKONOMİ
Tarihi doğalgaz keşfi yüzde 50 indirimin kapısını araladı: 425 TL daha az ödeyeceğiz!

YUKARI YÖNLÜ HESAPLAMA DEVAM EDİYOR

Bakan Dönmez, kuvvetle muhtemel 320 milyar metreküplük rezervin yukarı yönlü revize edileceğini belirterek, "İnşallah ekim ortalarına doğru bu çalışmaları da bitirmiş oluruz. Mühendislik çalışmalarını tamamlamadan kamuoyuyla, milletimizle bilgi ve bulgu paylaşmıyoruz. O açıdan şimdi devam eden çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​
OYNAT 00:00
Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​
Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor.


2023 HEDEFİNDE SAPMA YOK

Bakan Dönmez, böyle bir keşfin ortalama gaz alış maliyetlerini teorik olarak düşüreceğini vurgulayarak, "Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023'ü hedefliyoruz. Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak. 2023'e kadar fiyatlar böyle gidecek gibi bir anlam çıkmasın. Bu kontratlara ilişkin müzakereler de devam ediyor. İndirim alındığında, fiyatlar düşünce bunu doğrudan satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Dönmez

FRANSA'NIN GEÇMİŞTEKİ TUTUMU EMSAL

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında sismik arama ve sondaj faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Dönmez, Doğu Akdeniz'de şu ana kadar 7 sondajın tamamlandığını ve sekizinci sondajın devam ettiğini bildirdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, Fransa'nın geçmişte benzer konuda İngiltere'ye karşı kazandığı davanın emsal teşkil ettiğini bildirdi.

Avrupa gazı bizden alacak
GÜNDEM
Avrupa gazı bizden alacak

120 KARA SONDAJI

  • Türkiye’nin önünde şimdi yeni bir sayfa olduğunun altını çizen Dönmez, “Niyetlendiğimiz, arzu ettiğimiz, yıllarca hayalini kurduğumuz bir keşfi bu yıl içinde yakalamış olduk” ifadesini kullandı. “Türkiye Trakya ve Güneydoğu’da kara sondajlarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde burada da yeni keşifleri paylaşacağımıza inanıyorum” diyen Dönmez, “Geçen yıl 120 kara sondajı yapıldı ve son 20 yılın en büyük yurt içi üretimini gerçekleştirdik ki günlük 47 bin varildi. Dün günlük üretimimiz 55 bin 260 varil oldu” ifadesini kullandı.

Tarihi doğalgaz keşfi yüzde 50 indirimin kapısını araladı: 425 TL daha az ödeyeceğiz!
EKONOMİ
Tarihi doğalgaz keşfi yüzde 50 indirimin kapısını araladı: 425 TL daha az ödeyeceğiz!
Abone Ol Google News
Demirtaşı savundu

Demirtaş'ı savundu

"Bu iddianameleri şeref madalyası olarak takacak."
Mağdur esnaf için ne yaptın?

Mağdur esnaf için ne yaptın?

​Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti.
Hastane magandaları tutuklandı

Hastane magandaları tutuklandı

Sağlıkçılara saldıran 5 kişiden 2'si tutuklandı.

​TVNET'ten Yunanistan halkına Yunanca alt yazılı mesaj.

​CHP'li Başkan Alim Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı.

Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Güncel vaka sayıları açıklandı.
Doğu Akdeniz diplomasisi

Doğu Akdeniz diplomasisi

Hem Avrupa hem Nato ile kritik görüşme.
EBA'ya siber saldırı

EBA'ya siber saldırı

​Öğrenciler ilk gün sisteme girişte sorun yaşamıştı.

Gizemli ölümde <br>yeni detay

Gizemli ölümde
yeni detay

Gülay Uygun'un el svaplarında barut izine rastlandı...

Paris'te bomba paniği

Paris'te bomba paniği

Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı: Sahte evrak kullanmışlar
Gündem

Özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı: Sahte evrak kullanmışlar

Kahramanmaraş'ta sahte evrakla yaklaşık bir milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen özel rehabilitasyon sahibi iki kişi tutuklandı. Yapılan incelemelerde, bazı öğrencilerin yaklaşık bir yıldır rehabilitasyon merkezine geliyormuş gibi gösterildiği ve yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Öte yandan 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
Tehdit işe yaramadı: Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler
Gündem

Tehdit işe yaramadı: Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler

Yunanistan ve Fransa, Avrupa Birliği üzerinden Türkiye’yi tehdit ederek bir yere varamayacaklarını anladı. Doğu Akdeniz’deki haklılığını her koşulda savunarak geri adım atmayan Türkiye’nin politikası sonuç verdi. Diploması kapısı aralandı, birçok lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdi.
Lübnan'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail'in ülkemize yönelik ihlalleri durdurulmalı
Dünya

Lübnan'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail'in ülkemize yönelik ihlalleri durdurulmalı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, uluslararası toplumu, İsrail'in ülkesine yönelik kara, deniz ve hava ihlallerini durdurmaya çağırdı. Mişel Avn açıklamasında, "Lübnan, haklarını güvenceye almak için Birleşmiş Milletler ve dost ülkelerin rolünü dikkate alıyor. Özellikle de deniz sınırını uluslararası hukuk uyarınca belirleyecek müzakereler için ABD'nin arabuluculuğunu önemsiyor" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.