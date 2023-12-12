|
Ekonomi

Ekimde Türkiye'ye 1,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), ekimde Türkiye'ye 1 milyar 188 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini duyurdu.

14:37 - 12/12/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

YASED, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.


Buna göre, ekimde Türkiye'ye giren UDY miktarı 1 milyar 188 milyon dolar oldu. Söz konusu tutar, nisan ayından sonra 2023 yılındaki en yüksek giriş olarak kayıtlara geçti. Yılın 10 ayında Türkiye'ye giren uluslararası doğrudan yatırım tutarı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 31 azalarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Ekimdeki UDY girişinin 664 milyon dolarını yatırım sermayesi girişleri, 223 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 345 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturdu. Yatırım tasfiyeleri 44 milyon dolar değerinde aşağı yönde etki etti.


Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörleri öne çıktı


Ekimde gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 664 milyon dolarlık bir hacme sahip olurken, sektörel kompozisyonda 182 milyon dolarlık yatırım (yüzde 27'lik pay) ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı öne çıktı. "Ulaştırma ve depolama", "inşaat" ile "toptan ve perakende ticaret" yüzde 14'erlik payla en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.


İlk sırada Fransa ve Hollanda yer aldı.


Ekim 2023'te Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 69'luk payla Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin en büyük kaynağı olmaya devam etti.


Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin ilk 5 kaynağı arasında Fransa toplamın yüzde 25'ini oluştururken, onu yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 16 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 15 ile Almanya ve yüzde 9 ile Birleşik Krallık izledi.




#Doğrudan yatırım
#Uluslararası Yatırımcılar Derneği
#Yatırım
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni yargı paketi ile ilgili çalışmalar mahkum ve yakınlarının gündeminde! Af çıkacak mı? Bakan Tunç'tan 8. yargı paketi açıklaması!