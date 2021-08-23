Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Hedef 210 milyar dolarlık ihracat

Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm ve ekonomi reformlar kapsamında gelinen aşamanın ele alınacağı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Geçen haziran ayında, ekonomide yapısal reform gündeminin bir parçası olarak "Ekonomi Koordinasyon Kurulu"nun oluşturulduğuna işaret eden Oktay, şu mesajları verdi:
İHRACAT 200 MİLYAR DOLARI AŞTI
- Kovid-19 salgınına karşı zamanında aldığımız etkili tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik güçlü bir büyüme performansı sergiledi. İnşallah ikinci çeyrek büyüme rakamımız da bunun oldukça üstünde gelecek. 2021 yılında rekorlara koşan ihracatımız Temmuz ayında yıllık bazda 200 milyar doları aştı.
YIL SONU HEDEFİ 210 MİLYAR DOLAR
- 2021 yılı sonu itibarıyla da ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcuttur. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır. Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz.
EKONOMİDE YOL HARİTASI ÇIKARTILACAK
Oktay, "Bugünkü toplantımızda ekonomimizin mevcut durumunu detaylı olarak ele alıp, daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu çerçevede hem kısa vadede hızla atılması gereken adımları hem de orta ve uzun vadede uygulamamız gereken politikaları tüm Kurul üyeleriyle değerlendireceğiz" diye konuştu.