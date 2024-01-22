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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Masada kripto varlık düzenleme taslağı da var

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Kripto varlık düzenleme taslağı başta olmak üzere çok sayıda kritik konunun masaya yatırılacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

10:36 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.




#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
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