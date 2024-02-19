Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Masada üç kritik başlık var

Teknik özellikleri ve sahada elde ettikleri başarılarla dünyada adından söz ettiren Tür İHA ve SİHA'ları kimi ülkelerde ise panik ve korkuya yol açıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa, Avrupa Birliği'nin fonlarıyla Türkiye'den satın alınıp Ukrayna'ya verilecek olan Bayraktar insansız hava araçları ve top mermilerinin alımına jet hızında veto geldi. Türk savunma tarafındaki tüm adımları yakından takip edip endişelerini dile getiren Yunan tarafından yayımlanan bir haberde Ukrayna'ya yapılacak bir yardımda Türklerden yana değil elbette ki Avrupa savunma sanayisinin gelişiminin destekleneceği dile getiriliyor.