Ekonomide gözler Meclis'te: 12. Kalkınma Planı ve 2024 yılı bütçesi görüşülecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. 23-24 Ekim'de komisyonda görüşülmesi beklenen plan, daha sonra TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. 23-24 Ekim'de komisyonda görüşülmesi beklenen plan, daha sonra TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

Kalkınma Planı, 2024-2028 yıllarını kapsayacak ve bu döneme ilişkin Türkiye'nin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak. 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12'nci Kalkınma Planı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen bütüncül bir yol haritası olacak.

Plan çerçevesinde ilgili politika adımlarının belirlenmesine yönelik 54 özel ihtisas komisyonu ve 26 çalışma grubu kuruldu. Ayrıca, vatandaşlara yönelik bir de anket gerçekleştirildi. Anketin ilk bölümünde Kalkınma Planı'nın temel konu başlıkları ve bunlara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından öncelik tercihine yer verildi. Açık uçlu bırakılan ikinci bölümde ise vatandaşlar yeni ve özgün fikirlerini ifade etti.