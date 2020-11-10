Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan bakanlık görevine Lütfi Elvan atandı. Bu son dakika haberi sonrasında vatandaşlar yeni bakan ile ilgili detayları öğrenmek amacıyla Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapıyor. Peki, Lütfi Elvan kimdir?

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

LÜTFİ ELVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Lütfi Elvan, Karaman'ın Ermenek ilçesinde 1962 yılında dünyaya geldi.

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

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Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

AA

İLK BAKANLIK GÖREVİ

23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

JOE BİDEN İLE AYNI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖRMÜŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan ile seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware Üniversitesi'nde eğitim aldıkları ortaya çıktı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını Delaware Üniversitesi'nde yaparken, Biden ise üniversite eğitimini burada tamamladı.

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