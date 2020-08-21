Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedenin faturası 3 ay ertelenecek

Bakan Albayrak'tan 'Milli enerji kaynakları' paylaşımı: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz' ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında ayrıca görüntülü bir grafiğe de yer verdi.

