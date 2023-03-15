ELDER'den 'depremzedelere yüksek elektrik faturası' iddiasına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

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ELDER'den yapılan açıklamada, deprem sonrasında yaşanan afet sürecinde elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen düzenlemelere göre çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.
"Depremden kaynaklanan olağanüstü koşullar nedeniyle okuma ve faturalama işlemleri bir süre ötelenmiş, sonrasında ise depremden direkt olarak etkilenmeyen il ve ilçelerde işlemler tekrar başlatılmıştır. Buna göre, okuma dönemindeki gün sayısından bağımsız olarak, mesken aboneleri günlük 8 kilovatsaate kadar, ticarethane aboneleri ise günlük 30 kilovatsaate kadar düşük enerji bedeli üzerinden hiçbir değişiklik yapılmadan faturalarını ödemeye devam etmektedir. Okuma dönemi boyunca günlük ortalama endeks değerleri kullanıldığından okuma döneminin uzaması nedeniyle tüketicilerin herhangi bir zararının oluşması mümkün değildir."