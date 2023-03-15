ELDER'den 'depremzedelere yüksek elektrik faturası' iddiasına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Açıklamada, 25 günlük fatura okuma dönemi baz alındığında, toplam 250 kilovatsaat tüketen bir meskende günlük tüketimin 10 kilovatsaate denk geldiği örneği verilerek,

"Buna göre ortalama günlük tüketimin ilk 8 kilovatsaati düşük tarifeden, kalan 2 kilovatsaati ise yüksek tarifeden hesaplanarak faturalanmaktadır. 35 günlük daha uzun bir okuma döneminde ise toplam 350 kilovatsaat tüketmiş bir tüketicinin de günlük ortalama tüketimi 10 kilovatsaattir. Buna göre yine aynı yöntemle faturalama yapılmakta ve yine günlük tüketimin ilk 8 kilovatsaati düşük tarifeden, kalan 2 kilovatsaati ise yüksek tarifeden hesaplanarak faturalanmaktadır. Her iki durumda da birim fiyatlar aynı kalırken sadece fatura tutarı, daha uzun okuma dönemi ve daha fazla tüketimden dolayı daha yüksek gerçekleşmektedir." bilgisi paylaşıldı.