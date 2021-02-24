Ekonomi Elektriğin 10u rüzgardan Yarısı yerli kaynaklardan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Elektriğin %10’u ​rüzgardan: Yarısı yerli kaynaklardan

Elektriğin %10’u  rüzgardan: Yarısı yerli kaynaklardan

Türkiye’de ocak ayında rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı. Geçen ay 9 bin megavatı aşkın kurulu rüzgar kapasitesine ulaşan Türkiye, ocaktaki elektrik üretiminin yüzde 10’unu rüzgardan elde etti. Yine aynı ay için elektrik üretiminin yüzde 49,5’i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin ocak ayı itibarıyla rüzgarda kurulu kapasitesi 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçmişti.
Türkiye’nin ocak ayı itibarıyla rüzgarda kurulu kapasitesi 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye ocak ayında rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı. Geçen ay 9 bin megavatı aşkın rüzgar kurulu kapasitesine ulaşan Türkiye, Ocak’taki elektrik üretiminin yüzde 10’unu rüzgardan elde etti. Rakamları sosyal medya hesabından duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin ocak ayında tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçtiğini bildirdi.

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RÜZGARIMIZ REKORLARA ESİYOR

  • Bakan Dönmez, “2021’de de rüzgarımız rekorlarla esiyor. Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgarlarından elde ettik” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ocak ayı itibarıyla rüzgarda kurulu kapasitesi 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

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YARISI YERLİ KAYNAKLARDAN

Türkiye’nin enerjide yaptığı yatırımların meyvesini almaya başladığını gösteren bir başka rakam ise enerji üretiminde yerli kaynakların payı oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklamasına göre, Türkiye’nin enerji kurulu gücü ocak ayında bir önceki aya göre 380 megavat artarak 96 bin 271 megavata ulaştı. Kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 63,7 olarak açıklandı. Ocakta elektrik üretiminin de yüzde 49,5’i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

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