Elektrik faturası 150 TL’yi geçenler dikkat: Faturalara yapılandırma imkanı geliyor

İzmir ve Manisa’nın elektrik ihtiyacını karşılayan Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi, 30 TL ve üzeri borcu olan abonelerine taksitlendirme olanağı sağlayacak. Faizsiz 1 ay sonra ödeme veya 9 aya varan taksit imkanı sunan Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi, borç yapılandırma için 'Kredim' adlı şirket üzerinden yapılacağını açıkladı.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Kampanyadan yararlanmak isteyen aboneler, mobil uygulama mağazalarında yer alan 'Kredim' mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek veya www.kredim.com.tr adresinden sanal kartlarını oluşturarak www.gedizperakende.com.tr sitelerinde bulunan 'Hızlı İşlemler' menüsünden faturalarını ödeyebilir.

Müşteriler, kampanyadan yararlanmak için tüm süreçlerini dijital ortamdan tamamlamaları gerekiyor. Müşterilerin, www.kredim.com.tr adresinden veya 'Kredim' mobil uygulamasından kendilerine özel oluşturulan skorlama ile limit oluşturması gerekiyor.

Kampanya şartları neler?