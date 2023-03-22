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Ekonomi

Elektrik faturası 150 TL’yi geçenler dikkat: Faturalara yapılandırma imkanı geliyor

İzmir ve Manisa'nın elektrik ihtiyacını karşılayan Gediz Elektrik, fatura borcu birikenler için taksitlendirme fırsatı sunuyor. Elektrik faturasını zamanında ödeyen vatandaşlar için 30 TL ve üzeri borçlar için taksit imkanı sunacak.

10:58 . 22/03/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

İzmir ve Manisa’nın elektrik ihtiyacını karşılayan Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi, 30 TL ve üzeri borcu olan abonelerine taksitlendirme olanağı sağlayacak. Faizsiz 1 ay sonra ödeme veya 9 aya varan taksit imkanı sunan Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi, borç yapılandırma için 'Kredim' adlı şirket üzerinden yapılacağını açıkladı.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Kampanyadan yararlanmak isteyen aboneler, mobil uygulama mağazalarında yer alan 'Kredim' mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek veya www.kredim.com.tr adresinden sanal kartlarını oluşturarak www.gedizperakende.com.tr sitelerinde bulunan 'Hızlı İşlemler' menüsünden faturalarını ödeyebilir.

Müşteriler, kampanyadan yararlanmak için tüm süreçlerini dijital ortamdan tamamlamaları gerekiyor. Müşterilerin, www.kredim.com.tr adresinden veya 'Kredim' mobil uygulamasından kendilerine özel oluşturulan skorlama ile limit oluşturması gerekiyor.

Kampanya şartları neler?

Borç yapılandırma kampanyasından, Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait faturasını ödemek isteyen tüm abone grubundaki müşteriler yararlanabilir. Kampanyaya katılabilmek için T.C. kimlik numarası ile Kredim'e üye olunması ve fatura ödemesinin ilgili Kredim hesabından yapılması gerekiyor.

#İzmir
#Manisa
#Gediz Elektrik
1 saat önce
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