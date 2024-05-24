Elektrik kaçakçılığında son perde: Tarlalardan korsan trafo fışkırıyor

Şehir merkezlerinde Türkiye standartlarına elektrik arzı ve tedarik sürekliliği sağlayarak ciddi bir başarıya imza atan Dicle Elektrik, kırsal bölgelerde ve tarımsal sulama alanlarında ise kaçak elektrik tüketimiyle mücadelesini sürdürüyor. Tarımsal sulama sezonu olması ve bu alanlarda kaçak tüketimin şebekeleri zorlayacak boyutta artması üzerine havadan drone ve karadan mobil ekipler vasıtasıyla gerçekleştirilen kontrollerde, bölgenin dört bir yanında kaçak trafolar tespit edilmeye devam ediyor.
Gübre deposundan kayıt dışı trafo çıktı
Toprağa gömülü trafo belirlendi
Fark edince traktörle kaçırdılar
Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gellegöç Mahallesi'nde drone ile yapılan kontroller sırasında, traktör römorkuna yüklenmiş ve bu şekilde kullanılmakta olan bir kayıt dışı trafo tespit edildi. Trafo sahipleri, görüldüklerini fark edince kaçak trafo dakikalar içinde traktöre bağlanarak hızla kaçırıldı. Kaçırılan trafonun 160 KVA gücünde olduğu ve buğday tarlasının sulanmasında kullanıldığı belirlendi.
Dicle Elektrik ekipleri, kaçak tespit tutanağı düzenleyerek 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek toplam 660 KVA gücünde olan bu trafolara el konulabilmesi için çekilen görüntüleri de delil olarak sundu. Şirket avukatları ise el koyma kararı alınması için savcılığa başvuruda bulundu. Kaçak elektrik tüketen kayıt dışı trafolara ancak savcılık kararı alındıktan sonra el konulabilecek.
Güvenlik önlemi alan jandarmaya da direndiler
Yetkililerden kaçak elektrik kullananlara uyarı
Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışı trafo ile kaçak elektrik kullanılmasının şebekeyi olumsuz etkilediği kadar ülke ekonomisine de ciddi biçimde zarar verdiğini hatırlatarak, “Şirketimiz mevcut imkânları ile her koşulda kaçak elektrik kullanımını tespit edecek durumdadır. Kaçak elektrik tüketmek için kayıt dışı trafo kullananların, yakalanarak cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için trafolarını kayıt altına almak üzere en yakın Dicle Elektrik merkezine başvurmalarını bekliyoruz.” dedi.