Ekonomi Elektrik piyasasında fatura için geriye dönük itiraz süresi 12 aya uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik piyasasında fatura için geriye dönük itiraz süresi 12 aya uzatıldı

Elektrik piyasasında fatura için geriye dönük itiraz süresi 12 aya uzatıldı

Elektrik piyasasında, piyasa katılımcılarının fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmayan ve başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura dönemine ait olan itirazlarda, başvuruyu takip eden 3 ay içinde Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya EPİAŞ tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme işlemi gerçekleştirilecek.

Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden bildirilecek.

Fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi daha önce 6 ay olarak uygulanıyordu.

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