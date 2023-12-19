Elektrikli araç sayısı 6 ayda yüzde 351 arttı

TBMM’deki 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Uraloğlu, elektrikli araç şarj soketi sayısının aynı dönemde yüzde 289 oranında arttığını, bu artışın ivmelenerek devam edeceğini söyledi. 2053 hedefleri kapsamında Türkiye’nin ulaşım ve altyapı hedeflerinin 30 yılını planladıklarını vurgulayan Uraloğlu, bu 30 yıllık süre zarfında toplamda 197 milyar dolar tutarında ilave yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Lojistik sektöründe demiryolunun etkin bir şekilde kullanılacağını aktaran Uraloğlu, 439 kilometre olan iltisak hattı uzunluğunu 2028 yılına kadar 663 kilometreye çıkarılacağını da sözlerine ekledi.