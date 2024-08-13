Elektrikli oto piyasasında pazar daralıyor: Çinli HiPhi iflas başvurusunda bulundu

Son zamanlarda birçok Çinli otomobil üreticisi Avrupa pazarına girmeye başladı. Son olarak 2019 yılında kurulan HiPhi, çok yeni bir marka olmasına rağmen geçen yıl Avrupa'ya geldi.





HiPhi Z ve HiPhi X gibi özellikle genç müşteri kitlesini hedef alan elektrikli modelleriyle dikkat çeken markayı zor günler bekliyor.





İflas başvurusunda bulundu





Geçtiğimiz şubat ayında faaliyetlerini 6 ay durdurma kararı alan marka, resmi olarak iflas başvurusunda bulundu.









Çin'in Yancheng kentindeki yetkili bir mahkemeye iflas başvurusunda bulunan şirket, 30 Nisan itibarıyla borçlarını ödeyemediğini kabul etti.





HiPhi'nin üretim tesislerinin bulunduğu şehirde bulunan mahkeme, başvuruyu 8 Ağustos'ta kabul ederek şirketin yeniden yapılanma aşamasına girmesine hükmetti.





Pazar daralıyor





Yıllar süren hızlı büyümenin ardından, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin, tüketici talebinin azalması ve artan ticari gerilimleri nedeniyle yavaşlamaya başladı.





Bu durum, WM Motor ve güç durumdaki emlak geliştiricisi China Evergrande Group'un elektrikli bölümü de dahil olmak üzere giderek artan sayıda şirketi çöküşün eşiğine getirdi.





HiPhi gibi daha küçük oyuncular yoğun rekabetten ağır darbe alıyor ve birçoğu sektörden tamamen çıkıyor.











