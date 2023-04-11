Elektrikli otomobil satışı katlandı.

Yerli otomobil Togg’un yüzde 100 elektrikli üretilmesi, altyapı ve teknik imkanların sağlanması etkisiyle Türkiye’de elektrikli otomobile geçiş süreci hızlandı. Elektrikli otomobil satışları her ay artmaya devam ediyor. Ocak-mart döneminde Türkiye’de 8 bin 188 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Üç aylık dönemde toplam otomobil satışları ise 175 bin 421 olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay bu dönemde yüzde 4,66 olarak hesaplandı.

MART AYINDA SATIŞLAR PATLADI

Elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı da artıyor. Son 3 ayda ise bu pay yüzde 4,66 oldu. ODMD verilerinden elde edilenlere göre aylık olarak bakıldığında Ocak’ta 1.071 elektrikli otomobil satıldı. Satışlar Şubat ayında 2 bin 477 olarak gerçekleşirken Mart ayında fırlama yaşandı. Söz konusu ayda 4 bin 670 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Böylece 3 aylık dönemde toplam 8 bin 188 adet elektrikli satışı gerçekleşmiş oldu.

Türkiye’de elektrikliye geçiş potansiyelinden düşük seviyede ilerliyor. Araştırmalara göre bunun en büyük nedenlerinden birisi; şarj noktalarında ulaşımda duyulan endişe ve hızlı şarj noktalarının sık olmaması olarak görülüyor.

ŞARJ İSTASYONLARININ %60’I İSTANBUL’DA

Mevcutta 6 bin 500 adetlerde bulunan istasyon sayısı Togg’la birlikte yılsonuna kadar 15-20 bin bandına ulaşması bekleniyor. Şu anda Türkiye’de 2011 yılından beri kurulan şarj istasyon sayısı 6 bin 500 adete ulaşmış durumda. Bu şarj istasyonlarının yüzde 60’ı İstanbul’da bulunuyor. Şarj istasyonlarının Anadolu’ya yayılmasıyla trafikte görülen elektrikli otomobil sayısının hızla artacağı tahmin ediliyor.

Tesla Türkiye pazarına Model Y ile girdi

Yerli otomobil Togg’dan sonra doğuştan elektrikli otomobilin dünyada önde gelen markalarından Tesla, Türkiye’de resmi olarak faaliyete başladı. Üç farklı versiyonla satışa sunulan Model Y araçlarıyla Türkiye pazarına giren küresel marka, İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara dahil olmak üzere 30 lokasyonda Supercharger şarj istasyonu açıyor ve şarj ağını sürekli olarak büyütüyor.

İMECE BUGÜN UZAY YOLCUSU

Türkiye kendi SİHA’larını, füzelerini, savaş gemilerini ürettiğini belirten Varak, “60 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobilimiz Togg’u gerçeğe dönüştürebildik” dedi. Bakan Varank, uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE’yi bugün yörüngesine uğurlayacaklarını ve Türk ordusunun ‘uzaydaki gözü’ olacağını sözlerine eklerken, tek seferde 4 farklı uydunun uzaya gönderileceğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Togg yollarda vızır vızır dolaşmaya başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teslimatları başlayan Türkiye’nin Otomobili Togg’un yollarda vızır vızır dolaştığını söyledi. Külliye’de Millet Kütüphanesi’nde, ‘Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni’nde konuşan Varank,Son dönemde art arda gelen başarılarının gelişen insan kaynağı gücünün bir göstergesi olduğunu belirtti, Varank,“Fabrika seri üretime başladı ve araçlar yollara çıktı. Ön siparişe 177 bin başvuru oldu. Cumhurbaşkanı’mızın aracını teslim ettik. Bakanlarımıza resmi araçlarını teslim ettik. Türkiye’nin Otomobili yollarda vızır vızır dolaşmaya başladı. Türkiye’nin Otomobili’ni de gözlem uydusunu da yaparız dedi. Programın insan kaynağının dönüşümüne öncülük edeceğini belirten Varank, hedeflerinin Türkiye Yüzyılı’nda, dünyada teknolojinin öncüsü ülkeler arasına girmek olduğunun altını çizdi.







