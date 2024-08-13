Elektrikli otomobillerde küresel satışlar temmuzda artış kaydetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Furkan Arslan aile için İzmir'de Ford Bayiinde 2024 model sıfır kilometre Ford Toruneo Costom 8+1 Titanyum marka VIP minibüs satın aldı. Araçtan şüphelenen Arslan, aracı yarım saat içinde ekspertize soktu ve aracı kazalı olduğunu öğrendi. Arslan Ford yetkililerinden aracının yenisi ile değiştirilmesini talep ediyor.