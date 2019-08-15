Ekonomi Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deneme sürüşünü yaptığı çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli elektrikli traktörü test etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli elektrikli traktörü test etmişti.

Elektrikli traktör Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce yaklaşık bir yıl süren çalışmalarla geliştirildi.

Elektrikli traktörün en önemli kısmı olan yazılımı tamamen yerli mühendislerce geliştirildi, motoru ve kablolama işlemleri Türk firmaları tarafından yapıldı.

Yeni nesil 236 bataryanın kullanıldığı elektrikli traktörde, kısa sürede şarj edilmesi gibi fonksiyonları kontrol eden bir batarya yönetim sistemi yazılımı da bulunuyor.

Traktördeki bataryaların ömrü 20 yılı bulacak. Bu süreden sonra bataryalar yaklaşık yüzde 80 kapasiteyle kullanılabilecek.

  • Mevcut fiyat düzeyinden hesaplandığında elektrikli traktörün bataryası yaklaşık 20 lira maliyetle dolacak. İlk prototip olan 105 beygirlik elektrikli traktör, aynı güce sahip fosil yakıtlı bir traktörle kıyaslandığında yıllık ortalama 750 saatlik kullanımda 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak. Traktörün vergi ve bakım masrafları da diğer traktörlere göre daha düşük olacak.

Elektrikli traktörü şarj edebilmek için şarj istasyonu kurulması gerekmeyecek, çünkü şarj için gerekli bütün sistemler traktörün içinde bulunuyor.

İHA
Elektrikli traktör yaklaşık bir yıl süren çalışmalarla geliştirildi.

YILDA 10 BİN ADET ÜRETİLECEK

Seri üretime geçildiğinde yılda 10 bin adet elektrikli traktör üretilmesi hedefleniyor. Traktör için yapılacak anlaşmalar sonrasında ilk üretimin en geç bir yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 65, 105 ve 250 beygir gücünde üretimi yapılacak traktörün özellikle 250 beygirlik tipinin Avrupa ve ABD'ye ihraç amacıyla imal edilmesi planlanıyor.

Traktördeki yazılımlar sayesinde herhangi bir arıza kullanıcıya uygulama üzerinden bildiriliyor ve traktörün 3 yıl içinde tamamen otonom hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede sürücüsüz kullanım da sağlanacak.

Otomatik vites ve hız sabitleme özelliği olan 105 beygirlik elektrikli traktör devamlı olarak 450 tork güç üretebiliyor.

Traktöre uygun tarım aletlerinin üretimi ve mevcut traktörlerin dönüşümleri için de çalışmalar devam ediyor.

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