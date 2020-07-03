Elektrikte yeni tarife geliyor: Yeşil Tarife (YETA)
Bakan Dönmez açıkladı: Elektriğe yeni tarife geliyor
Yenilenebilir enerji kaynaklarında son yıllarda gerçekleştirilen yatırımların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beklenen müjdeyi verdi. Bakan Dönmez, Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife’ye ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Yeşil Tarife için tarih verdi.
Bakan Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife’ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.
GÜCÜMÜZÜ ENERJİYE ÇEVİRME ZAMANI
Enerji Bakanı Dönmez dün Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş enerjisi fabrikasını ziyaret ederek, ''YEKA’larla başlattığımız yenilenebilir enerji dönüşümünde şimdi sıra, yerli AR-GE ve yerli teknolojiyle ürettiğimiz güneş panelleriyle gücümüzü enerjiye çevirme zamanı.'' şeklinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunmuştu.