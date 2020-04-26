Elektronik haberleşmede yatırım arttı, 5G ve ötesine zemin hazırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

2019 yılına bakıldığında hemen hemen tüm önemli gösterge ve parametrelerde sektörün geçmişte olduğu gibi büyümesini ve gelişmesini sürdürdüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Karaismailoğlu, geçen yılın son çeyreğinde 17,6 milyar liraya ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirlerinin yıl toplamında 2018'e göre yüzde 13'lük artış göstererek 66,7 milyar lirayı geçtiğini söyledi.

Karaismailoğlu, bu rakamın sektörün büyümeye devam ettiğini gösterdiğini ve gelecekle ilgili umut vadettiğini bildirdi.

Mobil operatörler özelinde bakıldığında da operatör gelirlerinin geçen yıl yüzde 12'nin üzerinde arttığı bilgisini veren Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil operatörler dışında kalan diğer operatörlerin net satış gelirlerinin 2019'da 16 milyar lirayı geçerek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 arttığını kaydetti.

DHA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

"Operatör gelirlerindeki artış sevindirici"

Karaismailoğlu, operatör gelirlerinde yaşanan artışın sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sektörün gelişmesi ve abonelerin daha kaliteli hizmet alabilmesi için asıl önemli olan, operatörlerin gelirlerinde yaşanan artışın yapılan yatırımlara da yansımasıdır. Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde geçen yıl sonu itibarıyla 2018'e göre sektörde yapılan yatırım tutarı yüzde 52'den fazla artarak 10,2 milyar liraya ulaştı. Sektördeki tüm operatörlerin yatırımları ise 2019'da, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37 artışla 13 milyar liraya yaklaştı."

2019’da yatırım artışındaki bu ivmelenmenin sektördeki oyuncuların ülkenin geleceğine ne kadar inandığını ve güvendiğini ortaya koyduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Bu yatırım ivmesi, ülkemizin dijital dönüşümü gerçekleştirme, çok daha hızlı fiber altyapıları ülkenin her noktasına götürme, 5G ve ötesi teknolojilere geçme hamlesinin başarılı olması için gerekli. Önümüzdeki yıllarda da yatırımların sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

"Mobil abone sayısı 80,8 milyona yükseldi"



Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısının 80,8 milyona yükseldiğini aktaran Karaismailoğlu, mobil abone yaygınlığının (penetrasyon) ise yüzde 97'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, mobil abonelerin 74 milyonunun 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiğini, 3G hizmetinin abone sayısının ise 5 milyon civarına düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"4,5G hizmetinin bu kadar kısa sürede ülke genelinde yaygınlık kazanarak abonelerin yüzde 92'sinin tercihi olması, 5G ve ötesi teknolojilerin ülkemizde önemli bir potansiyel oluşturacağı konusunda da fikir veriyor. Ülkemizin her noktası ve her vatandaşımızın 4,5G hizmetinden yararlanabilmesi için operatörler yoğun yatırım yapıyor."

5G ve ötesi ile M2M teknolojilerinin bugünlerde akıllı, yerli ve milli otomobil gibi günlük hayatta yer alacak ürünlerden endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda daha sık konuşulmaya başlandığını görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, en vazgeçilmez hizmet haline gelen internet konusunda ülkedeki istikrarlı büyümenin sürdüğünü ve bu hizmetin daha çok insana ulaşır hale geldiğini anlattı.

TEKNOLOJİ Bakan açıkladı: Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

"Geniş bant abone sayısı 76,6 milyonu geçti"

Toplam geniş bant abone sayısının 76,6 milyonu geçtiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, bu abonelerin 62,4 milyonunun mobil, 14,2 milyonunun ise sabit abonelerden oluştuğunu söyledi.

Karaismailoğlu, geniş bant internet abone sayısı artarken aynı zamanda abonelerin kullanımlarının da 2019 yılı içinde önemli ölçüde artış gösterdiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılının son çeyreğinde sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 97,5 gigabayt iken 2019'un son çeyreğinde bu rakam yüzde 22'nin üzerinde artarak 119,3 gigabayta yükseldi. Mobil aboneler için bu artışın çok daha belirgin olduğunu görüyoruz. 2018 yılı dördüncü çeyreğinde 4,8 gigabayt olan veri kullanımı yüzde 40'a yakın artışla 6,7 gigabayta çıktı."

REKLAM

Fiber altyapının hem geniş bant internet hem de mevcut 4,5G'nin yanı sıra 5G ve ötesi mobil teknolojilerin gelişimi için kritik önemde olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, 2019'da operatörlerin yatırımlarında görülen memnuniyet verici artışın fiber yatırımlarına da yansıdığının görüldüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, 2019 yıl sonu oluşan rakamlara bakıldığında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'un üzerinde artışla 391 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığı bilgisini vererek, aynı zamanda fiber internet abone sayısının da yaklaşık yüzde 15 artışla 3,2 milyonu geçtiğini aktardı.

Bu dönem hayatı kolaylaştıran hizmetlerden birinin de elektronik imza olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, Türkiye'de halihazırda 6 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu ve bunların 2019 sonu itibarıyla oluşturdukları sertifika sayısının 3 milyon 940 bini elektronik imza ve 618 bini mobil imza olmak üzere toplam 4,6 milyona yaklaştığını sözlerine ekledi.