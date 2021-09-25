Elmada fahiş fiyat şikayeti: Dalında 2,5 rafta 7 TL

Ülkedeki elma üretiminin yüzde 25’ini karşılayan kentte, bu hasat sezonunda yeni bir üretim rekoru bekleniyor.

BU YIL 1 MİLYON TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Türkiye’de yetişten her 4 elmadan 1’inin Isparta’da üretildiğini belirtti. Geçen yıl 900 bin ton olan rekolteyi bu yıl 1 milyon ton beklediklerini açıklayan Selçuk, kentte üretilen elmaların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere gönderildiğini ve ihraç edildiğini açıkladı.

REKABET KURULUNA DİLEKÇE VERDİK

Elmanın şuan dalında 2 lira ila 2 lira 50 kuruş arasında satıldığını ifade eden Selçuk, “Marketlerde elmanın fiyatı 7-8 liraya çıkıyor. Bununla ilgili rekabet kuruluna bir dilekçe verdik. İnsanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Fiyatlar ona göre ayarlansın” dedi.

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