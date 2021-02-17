Ekonomi Elon Musk hesabı ile Bitcoin dolandırıcılığı Binlerce Bitcoin çarptılar
DÜNYA EKONOMİSİ

Elon Musk hesabı ile binlerce Bitcoin çarpıyorlar

Elon Musk hesabı ile Bitcoin dolandırıcılığı: Binlerce Bitcoin çarptılar

Elon Musk adını kullanan dolandırıcılar sahte hesaplarla Bitcoin dolandırıcılığı yapıyor. Mavi tiki bile bulunan hesaplar üzerinden yapılan dolandırıcılıkla çok sayıda yatırımcı avlandı.

Haber Merkezi İHA
Twitter’a şikayet edilmesine rağmen halen mavi tik kaldırılmadı.
Twitter’a şikayet edilmesine rağmen halen mavi tik kaldırılmadı.

Ünlü kişilerin isimlerinin kullanıldığı kripto para dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcıların en son numarası, Bitcoin adresinde Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk’ın adını kullanmak oldu. Musk’ın adıyla açılan hesap üzerinden oluşturulan duyuruda yatırımcılara Bitcoin, ETH ve DOGE verileceği bildirildi. Buna inanan yatırımcılar adımları izleyerek coin kazanma arzusuyla dolandırıldı.

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Twitter mavi tik için adım atmadı


Mağdurlar BTC borsasına durumu bildirdiklerinde aldıkları cevapla ikinci kez hüsrana uğradı. Türkiye’den de bazı yatırımcılar bu Bitcoin tuzağına düşerek kayba uğradı.
İsminin açıklanmasını istemeyen dolandırıcılık kurbanları mavi tik bulunan twitter hesabından bu tarz faaliyetlerin yapılabilmesini eleştirdi. Hesabın sahte olduğunun twitter’a şikayet edilmesine rağmen halen kaldırılmadığını söylediler.

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