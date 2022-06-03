Ekonomi Elon Musk kemer sıkma politikasına geçiyor Çok kötü hislerim var diyerek yöneticilerine talimat verdi
DÜNYA EKONOMİSİ OTOMOTİV

Elon Musk kemer sıkma politikasına geçiyor: 'Çok kötü hislerim var' diyerek yöneticilerine talimat verdi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yaklaşık 10.000 Tesla çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu. Musk, yöneticilerine gönderdiği mektupta, "Ekonomi hakkında çok kötü hislerim var" ifadelerini kullandı. Şirketin yeni personel alımını da askıya aldığı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Elon Musk kemer sıkma politikasına geçiyor: Çok kötü hislerim var diyerek yöneticilerine talimat verdi
Elon Musk

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu azaltmak zorunda kaldı. Bu haber, şirketin CEO'su Elon Musk tarafından personele gönderilen bir e-postayla duyuruldu ve Reuters tarafından da yayınlandı.

İşe alımları da durdurdu

Elon Musk, Tesla'nın çalışan sayısı bakımından dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olduğuna sık sık dikkat çekti.

Şirket şu anda yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam ediyor. Ancak yakında daha az Tesla çalışanı olacak.

Personele gönderilen mektupta, "çalışanların yaklaşık %10'unun işten çıkarılması" ve "dünya çapında işe alımların askıya alınması" çağrısı yer alıyor. Bu da 10.000 Tesla çalışanının işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a çağrı: Servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir
DÜNYA
Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a çağrı: Servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir

'Ekonomi hakkında kötü hislerim var'

Ayrıca, Elon Musk mektupta, "Ekonomi hakkında çok kötü hislerim var" ifadelerini de kullandı.

Görünüşe göre işten çıkarmaların nedeni bu olsa da genel olarak Tesla'nın performansı önde gelen birçok otomobil üreticisinden çok daha iyi. Reuters, Tesla'nın henüz bu konuda yorum yapmadığını belirtiyor.

Elon Musk evden çalıştırmıyor: Ofise gelmeyenleri kovarım
DÜNYA
Elon Musk evden çalıştırmıyor: Ofise gelmeyenleri kovarım

Elon Musk Tesla mağazalarını kapatma nedenini açıkladı
TEKNOLOJİ
Elon Musk Tesla mağazalarını kapatma nedenini açıkladı
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​İSKİ'ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu kanala uçtu.
Tesla kemer sıkıyor

Tesla kemer sıkıyor

​Elon Musk 'kötü hislerim var' diyerek yöneticilerine talimat verdi.
Bakan Nebati Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü: Ticaretteki tüm engellerin kaldırılması hususunda istişarede bulunduk

​Kimler faydalanabilecek: Şartları belli oldu.

Fenerbahçe Jorge Jesus için imza töreni düzenliyor.

​Kartpostal gibi manzara dron ile kaydedildi.

AREDA Survey son seçim anketini yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki

​Bakan Nebati'den 'enflasyon' mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.