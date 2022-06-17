Ekonomi Elon Muska dolandırıcılık davası 258 milyar dolar istiyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Elon Musk'a dolandırıcılık davası: 258 milyar dolar istiyor

"Dogecoin Kripto Piramit Şeması" ile dolandırıldığını iddia eden Keith Johnson Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a 258 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

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Haber Merkezi AA
Elon Muska 258 milyar dolarlık Dogecoin davası
Elon Musk

New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Keith Johnson, Musk ve şirketleri Tesla ile SpaceX'i Dogecoin’in fiyatını yükseltmek için yasadışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçladı.

Johnson şikayetinde, "Sanıklar yanlış ve aldatıcı bir şekilde Dogecoin’in hiçbir değeri olmadığı halde meşru bir yatırım olduğunu iddia ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dogecoin Kripto Piramit Şeması" ile dolandırıldığını iddia eden Johnson, zararına karşılık 86 milyar dolar ve 172 milyar dolarlık tazminat talep etti.

Musk ve şirketlerinin Dogecoin'i teşvik etmesini engelleyecek bir kararın çıkarılmasını da talep eden Johnson, Dogecoin ticaretinin ABD ve New York yasalarına göre kumar teşkil ettiğinin beyan edilmesini de istedi.

Piramit şeması veya piramit satış sistemi, bir mal varlığı veya para ortaya konularak katılımcının sisteme dahil edildiği ve başka katılımcılar bulması koşuluyla mal varlığı veya para kazanacağının vadedildiği bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem halk arasında “saadet zinciri” ismiyle de anılıyor.

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