Ekonomi Elon Musktan 906 milyon dolarlık hisse satışı
DÜNYA EKONOMİSİ

Elon Musk'tan 906 milyon dolarlık hisse satışı

Milyarder iş adamı Elon Musk, elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unun satışını sürdürüyor. Musk'ın satışlarıyla birlikte Tesla zirvesinden yüzde 21 oranında uzaklaşmış oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elon Musktan 906 milyon dolarlık hisse satışı
​Elon Musk

Dünyanın en zengin ismi ELon Musk, vergi ödemek için elinde tuttuğu Tesla hisselerini satıyor. Musk, Tesla hisselerinin yüzde 10'luk kısmını satacağını açıklamıştı.

Musk dün yaptığı açıklama ile 934 bin 91 adet Tesla hissesini 906.5 milyon dolara sattığını duyurdu.

12 MİLYON HİSSE SATTI

Musk 12 milyon adet Hisse satarken yüzde 10'luk hedefe ulaşması için 17 milyon hisse daha satması gerekiyor.

HİSSEDE KAYIP VAR

Musk'ın satışlarıyla birlikte Tesla zirvesinden yüzde 21 oranında uzaklaşmış oldu. Musk, 2.13 milyon Tesla hissesi için de opsiyon kullandı.

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