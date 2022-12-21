Ekonomi Elon Musktan istifa açıklaması İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz görevi bırakacağım
DÜNYA EKONOMİSİ

Elon Musk'tan 'istifa' açıklaması: İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz görevi bırakacağım

17 milyon 500 binden fazla kişinin oy kullandığı anket sonuçları sonrası istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Elon Musk'tan beklenen açıklama geldi. Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Elon Musktan istifa açıklaması: İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz görevi bırakacağım
Elon Musk

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.

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