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Ekonomi

Elon Musk'tan petrol ve gaz tahmini: 2073'ten önce tepe seviyelere çıkacak

Milyarder iş insanı Elon Musk petrol ve gaz tüketiminin 2073 yılından çok daha önce tepe seviyelere çıkacağını söyledi.

11:45 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Elon Musk

Elon Musk

Dünyadaki petrol ve gaz rezervleri hızla tükenmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar artarken elektrikli cihazların sayısı da her geçen gün katlanıyor. Kısa süre önce hayatımıza giren elektrikli otomobilleri yollarda daha fazla görür hale geldik.


Milyarder iş insanı Elon Musk ise petrol ve gaz tüketimine ilişkin ilginç bir anekdot paylaştı. Musk, petrol ve gaz tüketiminin 2073 yılından çok daha önce tepe seviyelere çıkacağını söyledi.


"PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK"

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon ise Petrol ve gaz tüketiminin gelecek 50 yılda gerekli olmaya devam edeceğini ve petrol fiyatlarının daha da yükseliş göstereceğini söylemişti.




#Elon Musk
#JP Morgan CEO'su Jamie Dimon
#Petrol
#Gaz
2 saat önce
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Elon Musk'tan petrol ve gaz tahmini: 2073'ten önce tepe seviyelere çıkacak
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