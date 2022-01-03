Ekonomi 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca emekli ve memurun 2022 maaş zammı için beklediği enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

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Haber Merkezi AA
Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaş zamları belli oldu
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Milyonlarca emekli ve memurun 2022 maaş zammı için beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

  • Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.

2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

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