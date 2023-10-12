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Ekonomi

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme hakkında Meclis'te yeni gelişme

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme konutların turizme açılmasına imkan veren kanun teklifine eklendi.

Semih Bozkuş
22:37 . 12/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
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Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Söz konusu kanun teklifinin yasalaşması halinde yıllık 51 milyar 638 milyon 400 bin liralık bir kazancın kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi öngörülüyor.


AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin etki analizi yapıldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan analizde, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de, turizmdeki alternatif konaklama arayışları sonucunda ikincil konutların kısa süreli kiralamalar yapılmak suretiyle turistik konuta evrilmeye başlandığı ve turizm sektöründe yeni bir alt kol haline geldiği belirtildi.

Yabancı ülkedeki düzenlemelere dikkat çekildi

Yurt dışında da konutların turizm amaçlı kullanımlara ilişkin mevzuat düzenlemeleri olduğu, özellikle İspanya, İtalya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri örneklerinin incelendiğinde; genel olarak bu ülkelerde turistik amaçlı kiralanan konutların ve turistlerin bilgilerinin kamu düzenini koruma amacıyla kayıt altına alındığı, vergi potansiyelini artırmaya yönelik düzenlemelerin olduğu ve aykırı durumlarda yaptırımların öngörüldüğüne dikkat çekildi.

Öte yandan yıllık 51 milyar 638 milyon 400 bin liralık bir kazancın kayıt altına alınması ve vergilendirilmesini öngören kanun teklifine, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de önergeyle eklendiği bildirildi.



#Kanun Teklifi
#Emeklilere 5 bin lira ödeme
#konutların turizm amaçlı kiralanması
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