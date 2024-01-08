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Ekonomi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 1000 adetlik araç teslimi

Hyundai Tucson'u uzun yıllardır tercih eden Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da görev yapan polis teşkilatına 1000 adet yeni araç takviyesi daha yaparak mevcut filosunu güçlendirdi.

12:32 - 8/01/2024 Pazartesi
AA
Hyundai, 1000 adet "Tucson" model aracını Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim etti
Hyundai, 1000 adet "Tucson" model aracını Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim etti

Hyundai, 1000 adet "Tucson" model aracını Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim etti.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üst düzey devlet yöneticileri ve emniyet teşkilatının katılımıyla gerçekleşen törende, 6 bin 992 yeni polis memuru göreve başladı.


Törende, hizmete alınan yeni araçlar da tanıtıldı. Hyundai Tucson'u uzun yıllardır tercih eden Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da görev yapan polis teşkilatına 1000 adet yeni araç takviyesi daha yaparak mevcut filosunu güçlendirdi.


"Tucson araçlarımızın polislerimize görevlerinde yardımcı olacağını düşünüyorum"


Açıklamada, görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Emniyet Genel Müdürlüğünün Tucson modelini tercih etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini bildirdi.

Berkel, "Emniyet teşkilatının içinde farklı görevlerde kullanılacak olan Tucson'un, aktif koruma sağlayan güvenlik donanımları ve üstün sürüş dinamikleriyle polislerimize görevlerinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca, göreve başlayan yeni memurlarımıza da hayırlı olsun diyerek başarılarla dolu bir kariyer yolculuğu diliyorum." ifadelerini kullandı.



Sıfır otomobilde tedarik krizi yeniden mi hortluyor: Bir aydan fazladır araç bekleyen var
Sıfır otomobilde tedarik krizi yeniden mi hortluyor: Bir aydan fazladır araç bekleyen var

Sıfır otomobil tarafında kampanya yarışı tüm hızıyla sürerken yeni yıla girilmesiyle birlikte fiyat güncellemeleri de listelere yansımaya başladı. Fiyatlarını güncelleyen markalardan biri de Peugeot oldu. Aralık ayında birçok modelinde fiyatlarını sabit tutan markanın yeni yıla zamlı bir giriş yaptığı görülürken markaya ait bazı modellerde ise teslimat sorunu yaşanıyor. Öyle ki aralık ayı başında ücretini ödeyerek sipariş verdiğini belirten kimi alıcılar bir aydan fazladır araç beklediğini belirtiyor. Yaşanan gecikmelerin yazılım güncellemesinden kaynaklandığı belirtilirken Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası gemi trafiğindeki rötarlar da akıllara geldi. Honda'dan yapılan açıklamada Kızıldeniz'deki sorunlar nedeniyle teslimatların gecikeceği açıklanmıştı.


#polis
#otomobil
#polis aracı
#Türk Polisi
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