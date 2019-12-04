Emniyet mensuplarının ailesine girişimci desteği

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, girişimcilik başvurularının diğer illere göre Aydın da çok az olduğunu belirterek, yeni girişimcilere KOSGEB’in bir çok alanda destek verdiğini ifade etti.

Yavuz, “Ülke olarak yukarı çıkmaya başladığımız en doğru hükümet sistemine sahibiz. Bu bir rejim değişikliği değil tamamıyla bir yönetim değişikliğidir. Birbuçuk yıldır bu sistem ile birlikteyiz. Geçmişe göre kıyaslandığında daha hızlı kararlar alınıp uygulanıyor. Türkiye’nin en verimli toprağının üstünde olduğu coğrafyada yaşıyoruz. Fakat biz bunu katma değere dönüştürememişiz. Bunu katma değere dönüştürebilmemiz için düşünmemiz gerekiyor. Bu zengin toprakların onda birine sahip değilken biz geçen yıl 723 milyon ihracat yapmışız. Fakat yakınımızdaki Denizli’ye baktığımızda 2 buçuk 3 milyarlık bir ihracat var. Yani bu oradaki insanın girişimciliğinden kaynaklanıyor” değerlendirmesinde bulundu.