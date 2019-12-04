Ekonomi Emniyet mensuplarının ailesine girişimci desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emniyet mensuplarının ailesine girişimci desteği

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü’nün iş birliğinde hayata geçirilen “KOSGEB Desteği İle Kendi İşimin Patronu Oluyorum” projesi kapsamında emniyet mensuplarının ailelerine kendi işlerini kurmaları için destek veriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metin Yavuz (ortada)
Metin Yavuz (ortada)

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, girişimcilik başvurularının diğer illere göre Aydın da çok az olduğunu belirterek, yeni girişimcilere KOSGEB’in bir çok alanda destek verdiğini ifade etti.

Yavuz, “Ülke olarak yukarı çıkmaya başladığımız en doğru hükümet sistemine sahibiz. Bu bir rejim değişikliği değil tamamıyla bir yönetim değişikliğidir. Birbuçuk yıldır bu sistem ile birlikteyiz. Geçmişe göre kıyaslandığında daha hızlı kararlar alınıp uygulanıyor. Türkiye’nin en verimli toprağının üstünde olduğu coğrafyada yaşıyoruz. Fakat biz bunu katma değere dönüştürememişiz. Bunu katma değere dönüştürebilmemiz için düşünmemiz gerekiyor. Bu zengin toprakların onda birine sahip değilken biz geçen yıl 723 milyon ihracat yapmışız. Fakat yakınımızdaki Denizli’ye baktığımızda 2 buçuk 3 milyarlık bir ihracat var. Yani bu oradaki insanın girişimciliğinden kaynaklanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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