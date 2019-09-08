Ekonomi Emniyete mobil zırhlı konteyner
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emniyete mobil zırhlı konteyner

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zırhlı konteyner
Zırhlı konteyner

Son olarak Zırhlı Mobil Kontrol Noktası Projesi kapsamında, emniyet güçlerinin şehir giriş-çıkış ve operasyon noktalarında, personelin dinlenme ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 25 mobil zırhlı konteyner Emniyet Genel Müdürlüğüne sunuldu.

YAŞAM KONTEYNERI

  • Emniyet Genel Müdürlüğü daha önce söz konusu konteynerlerden 42 adet temin etmişti. Emniyet güçlerine kontrol ve operasyon noktalarında daha güvenli ve konforlu çalışma imkanı sunan konteynerlerin içi kullanım amacına uygun tasarlanabiliyor. Geniş bir kullanım alanına sahip zırhlı yaşam konteynerleri 23 ton ağırlığında bulunuyor. Tüm duvarları zırhlı olarak üretilen konteynerler, 7,62x51 milimetre zırh delici mühimmatları durdurabilecek yapıya sahip olarak görev yapıyor.

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