Emtia piyasalarında El Nino endişesi: Ham madde fiyatlarını etkileyebilir

Banka, bunun gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkisi yönünde de uyarı yaptı. Gelişmekte olan piyasalarda, gıdanın genellikle bir bütün olarak ekonomi ve tüketiciler için sanayileşmiş ülkelerde olduğundan çok daha büyük bir rol oynadığını bildiren banka özellikle bu bölgelerdeki yüksek gıda fiyatlarının şiddetli toplumsal huzursuzluk da dahil olmak üzere siyasi etkilerinin olabileceğini defalarca gösterdiğini aktardı.