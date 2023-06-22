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Ekonomi

Emtia piyasalarında El Nino endişesi: Ham madde fiyatlarını etkileyebilir

Beklenen El Nino hava olayının olası etkilerine dair endişeler artarken, bu hava olayının emtia piyasasını meşgul edecek yeni gündem olması öngörülüyor. Deutsche Bank da El Nino'nun genellikle küresel enflasyona katkıda bulunduğu konusunda uyardı. Bu iklim olgusunun artan beklentilerinin şimdiden etkisini gösterdiğini belirten banka, özellikle ham madde fiyatlarının etkileneceğini bildirdi.

12:00 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Küresel çapta yaşanan olağanüstü durumlar, savaşlar, iklim olayları emtia piyasasında endişelere neden olmaya devam ediyor.


Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı emtia piyasasını etkileyen önde gelen faktör olup sert dalgalanmalara yol açarken, bu yılın ilk yarısından sonra da El Nino hava olayının etkileri bekleniyor.


Daha küçük çaplı iklim olaylarından etkilenen emtia piyasasında El Nino hava olayının muhtemel etkileri de endişe kaynağı.


3 yıllık La Nina etkisinin bitmesi sonrası yaklaşan El Nino hava etkisinin özellikle iklim tarafında ülkelere verebileceği zararlara önlem almaya çalışılırken bunun ekonomilere etkileri de yeni tedbirleri gündeme taşıyor.


Okyanusların yüzeyindeki hava sıcaklığının 3 ay boyunca eksi 0,5 derecenin altında kalması durumu La Nina hava etkisi olarak tanımlanıyor.


Okyanusların yüzeyindeki hava sıcaklığının 3 ay boyunca artı 0,5 derecenin üzerinde seyretmesi hali de El Nino hava etkisi olarak kabul görüyor.


-Ham madde fiyatları etkilenebilir

Deutsche Bank da El Nino'nun genellikle küresel enflasyona katkıda bulunduğu konusunda uyardı. Bu iklim olgusunun artan beklentilerinin şimdiden etkisini gösterdiğini belirten Deutsche Bank, özellikle ham madde fiyatlarının etkileneceğini bildirdi.


Banka, bunun gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkisi yönünde de uyarı yaptı. Gelişmekte olan piyasalarda, gıdanın genellikle bir bütün olarak ekonomi ve tüketiciler için sanayileşmiş ülkelerde olduğundan çok daha büyük bir rol oynadığını bildiren banka özellikle bu bölgelerdeki yüksek gıda fiyatlarının şiddetli toplumsal huzursuzluk da dahil olmak üzere siyasi etkilerinin olabileceğini defalarca gösterdiğini aktardı.


Önceki dönemlerde yaşanan El Nino hava olaylarında emtia fiyatlarında sert hareketler görülmüştü.

2015-2016 döneminde yaşanan hava olayında şeker yüzde 135 artarak 0,1013 dolardan 0,2390 dolara, kakao yüzde 28,2 artışla 2.669 dolardan 3.422 dolara, kahve yüzde 12 artarak 1,6505 dolardan 1,8490 dolara, pamuk yüzde 39,8 yükselerek 0,5566 dolardan 0,7780 dolara kadar ulaşmıştı.

El Nino'nun görüldüğü 2018-2019 dönemimde ise pamuk 0,9650 seviyelerine kadar yükselmişti.


-Bu yıl beklenen El Nino'nun etkileri kakaoda hissedildi

Bu yıl beklenen El Nino hava olayında kakao fiyatlarında dikkati çekici hareketler görülmeye başlandı. Kakao haziran ayında 3.271 dolarla Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.


Yıl başından bu yana kakao yüzde 24,2, şeker yüzde 29, kahve yüzde 2,8 değer kazandı.




#El Nino
#emtia
#Hava olayları
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