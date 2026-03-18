En çok alışverişi iftarla sahur arasında yaptık

Veriler, gece saatlerinde yapılan alışverişlerde kişisel bakım ve moda kategorilerinin öne çıktığını gösterirken, beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte sindirim destekleyici ürünlere olan ilginin de arttığını ortaya koydu. Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerini kapsayan 22.00–06.00 saatleri arasında platform trafiğinde artış yaşandı. Ramazan ayında kullanıcıların yaklaşan bayram için yapılan hazırlıklarla birlikte, moda kategorisinde yoğun arama yaptığı görüldü.

Trendyol verilerine göre sahur ve iftar saatlerinde en fazla alışveriş yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep ve Mersin takip etti. Trendyol'un Ramazan ayı içerisinde 3-9 Mart tarihleri arasında hayata geçirdiği Büyük İndirim Günleri'nde ise Hindistan cevizi şurubu karışımlı takviye edici içecek en çok satan ürünler listesinde ilk sırada yer aldı. Hindistan cevizi özlü içeceğin yanı sıra ananas içeren detox şurubu ile hindiba kahvesi de kullanıcıların sindirim düzenleyici içeceklerde en çok tercih ettiği ürünler oldu. En çok alışverişin akşam saat 22.00'de yapıldığı kampanyada, bir önceki haftaya göre siparişlerde yüzde 36, ürün satış adedinde yüzde 41'lik artış kaydedildi.