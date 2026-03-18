Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
En çok alışverişi iftarla sahur arasında yaptık

04:0018/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Trendyol, Ramazan ayında kullanıcıların sahur ve iftar saatlerindeki alışveriş alışkanlıklarını analiz etti.

Veriler, gece saatlerinde yapılan alışverişlerde kişisel bakım ve moda kategorilerinin öne çıktığını gösterirken, beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte sindirim destekleyici ürünlere olan ilginin de arttığını ortaya koydu. Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerini kapsayan 22.00–06.00 saatleri arasında platform trafiğinde artış yaşandı. Ramazan ayında kullanıcıların yaklaşan bayram için yapılan hazırlıklarla birlikte, moda kategorisinde yoğun arama yaptığı görüldü.

SAHUR ALIŞVERİŞİNİN LİDERİ İSTANBUL

Trendyol verilerine göre sahur ve iftar saatlerinde en fazla alışveriş yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep ve Mersin takip etti. Trendyol'un Ramazan ayı içerisinde 3-9 Mart tarihleri arasında hayata geçirdiği Büyük İndirim Günleri'nde ise Hindistan cevizi şurubu karışımlı takviye edici içecek en çok satan ürünler listesinde ilk sırada yer aldı. Hindistan cevizi özlü içeceğin yanı sıra ananas içeren detox şurubu ile hindiba kahvesi de kullanıcıların sindirim düzenleyici içeceklerde en çok tercih ettiği ürünler oldu. En çok alışverişin akşam saat 22.00'de yapıldığı kampanyada, bir önceki haftaya göre siparişlerde yüzde 36, ürün satış adedinde yüzde 41'lik artış kaydedildi.



#Trendyol
#Toplum
#alışveriş
#ekonomi
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
