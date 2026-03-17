Petrol devlerinden Trump'a ayar

Hürmüz gerilimi, enerji piyasalarındaki sorunları gündeme getirdi. Enerji araştırma şirketi Rystad Energy'nin verilerine göre uluslararası petrol şirketleri arasında Orta Doğu gelirlerine en bağımlı şirket yaklaşık yüzde 22 ile BP. Onu yüzde 20 ile ExxonMobil izlerken, TotalEnergies'in Orta Doğu kaynaklı nakit akışı yaklaşık yüzde 14 seviyesinde bulunuyor. Shell'in bölgeden elde ettiği nakit akışı ise yaklaşık yüzde 13 düzeyinde. Chevron ise yaklaşık yüzde 5 ile Orta Doğu'ya en az bağımlı büyük petrol şirketi olarak öne çıkıyor. Analistler, büyük petrol şirketlerinin milyar dolarlık gelir kaybına dikkat çekiyor.