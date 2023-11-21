|
Ekonomi

Ekim ayında en çok satan otomobiller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları'na ilişkin ekim ayı verilerine açıkladı. Ekim ayında 184 bin 767 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %7,0 azaldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,0'ını motosiklet, %40,9'unu otomobil oluşturdu. En çok satan marka, motor hacmi, renk ve yakıt türüne sahip araçlar da belli oldu. İşte ekim 2023 taşıt istatistiği...

Seren Som
Seren Som
11:11 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 11:12 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,0'ını motosiklet, %40,9'unu otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %3,8'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %7,0 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %4,1, otomobilde %2,5 artarken motosiklette %14,1, kamyonette %11,1, özel amaçlı taşıtta %11,1, traktörde %6,0, otobüste %2,2 ve kamyonda %1,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %80,4 arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %196,4, motosiklette %158,8, otomobilde %72,3, otobüste %28,7, kamyonda %17,3, özel amaçlı taşıtta %3,0, traktörde %2,3 artarken kamyonette %5,3 azaldı.


Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 28 milyon 365 bin 819 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,0'ını otomobil, %17,4'ünü motosiklet, %15,7'sini kamyonet, %7,7'sini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Ekim ayında 723 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların %62,1'ini otomobil, %16,1'ini kamyonet, %12,9'unu motosiklet, %3,7'sini traktör, %2,4'ünü kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Ekim ayında 75 bin 494 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin sıralaması şöyle:

  1. %13,1'i Fiat,
  2. %12,6'sı Renault,
  3. %6,5'i Toyota,
  4. %5,6'sı Hyundai,
  5. %5,2'si Opel,
  6. %4,8'i Peugeot,
  7. %4,7'si Volkswagen,
  8. %4,6'sı Chery,
  9. %4,0'ı Citroen,
  10. %3,6'sı Ford,
  11. %3,4'ü Mercedes-Benz,
  12. %3,2'si Skoda,
  13. %2,9'u Dacia,
  14. %2,8'i Nissan,
  15. %2,6'sı Kia,
  16. %2,3'ü Honda,
  17. %2,3'ü Audi,
  18. %2,2'si MG,
  19. %2,1'i BMW,
  20. %1,2'si Volvo
  21. %10,4'ü diğer

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 908 bin 720 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %89,0 artarak 1 milyon 908 bin 720 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,2 azalarak 25 bin 80 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 883 bin 640 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları, Ekim 2023

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %66,0'ı benzin yakıtlı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %66,0'ı benzinli, %17,6'sı dizel, %9,1'i hibrit, %5,9'u elektrikli ve %1,4'ü LPG'lidir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 adet otomobilin ise %35,9'u dizel, %33,7'si LPG'li, %28,4'ü benzinli, %1,4'ü hibrit ve %0,4'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,2.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı, Ekim 2023

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %33,8'i 1300 ve altı, %23,4'ü 1401-1500, %19,8'i 1301-1400, %10,6'sı 1501-1600, %5,9'u 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.


Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 272 bin 608'i gri renkli

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %35,4'ü gri, %27,4'ü beyaz, %12,3'ü mavi, %11,1'i siyah, %7,4'ü kırmızı, %2,8'i yeşil, %2,1'i turuncu, %0,6'sı sarı ve %0,5'i kahverengi renkli.



#Otomobil
#TÜİK
#Taşıt İstatiği
#2023
#Satış
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Cevdet Yılmaz’dan Aile ve Gençlik Fonu müjdesi