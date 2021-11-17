Ekonomi En önemli gündem maddelerinden biri asgari ücret İşveren ikna olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En önemli gündem maddelerinden biri asgari ücret: İşveren ikna olacak

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) asgari ücret de gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “İşverenin ikna olacağı, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğimiz, ama aynı zamanda da farklı kategorilerde çalışanların şartlarını daha iyi analiz edebileceğimiz bir araştırma yapıyoruz” dediği aktarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
En önemli gündem maddelerinden biri asgari ücret: İşveren ikna olacak
Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili MKYK'da sunum yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 15 Kasım'da yapıldı.

Toplantıda ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirildi. Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirildi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 4,5 saat sürdü.

AA

İŞVEREN İKNA OLACAK

Toplantıda asgari ücret de gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığı ve anket çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bilgin’in, işveren sendikalarıyla da görüştüğünü kaydederek, “İşverenin ikna olacağı, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğimiz, ama aynı zamanda da farklı kategorilerde çalışanların şartlarını daha iyi analiz edebileceğimiz bir araştırma yapıyoruz” dediği aktarıldı.

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