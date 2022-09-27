Enerji Fuarı’nda Türkiye ‘rüzgârı’

Yenilenebilir enerjide atılımları ile dikkati çeken Türkiye, Almanya’da düzenlenecek fuara çıkarma yapacak. Türkiye, son yıllarda yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla elektrikteki kurulu gücü içinde de yeşil enerjinin payını artırdı. Bu artışta en önemli pay rüzgar enerjisinde oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2002'de 19 megavat olan rüzgar enerjisinde kurulu güç, 2022 Ağustos'ta 11 bin 137 megavata çıktı. Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışmalarıyla üretimde de öncü hale geldi. Türkiye'de rüzgar türbini, kanat, kule ve jeneratör üreten firmalar hem ihracata hem de istihdama katkı sağladı.

30'U AŞKIN FİRMA FUARDA

Yüzde 65 yerliliğe ulaşan rüzgar enerjisi sektörü, Türkiye'nin bu alandaki yatırım iklimini anlatmak için Almanya'ya çıkarma yapacak. Hamburg'ta düzenlenen ve bugün başlayacak Wind Energy Hamburg Konferans ve Fuar'ında 30'u aşkın firma hem Türkiye'ye yatırım çekmek hem de son yıllarda yenilenebilir enerji alanında çalışmalarını anlatmak için görücüye çıkacak. Özel sektörün dışında kamu da fuara katılacak. Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelinin anlatılacağı etkinlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir konuşma yapacak.

REKLAM