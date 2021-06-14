Enerji ithalatı azalıyor: ​Keban’a üçüncü yerli jeneratör

Türk mühendislerin yerli imkanlarla ürettiği jeneratörler Keban’da elektrik üretimine başladı. Elektrik Üretim AŞ tarafından 3 yıldır sürdürülen projeyle Keban HES’teki 8 jeneratörden 3’ü yerlileşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Keban HES’te dördüncü jeneratörün üretimine başlandığını da müjdelemişti.

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36 MİLYON DOLAR TASARRUF

Her yıl 1 milyon 800 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Keban’da devreye giren yerli jeneratörler ithalatı da büyük oranda azalttı. Her biri 12 milyon dolara ithal edilen jeneratörler Türk mühendisler tarafından 250 bin dolara üretildi. Böylece Türkiye’de üretilen üç yerli jeneratörle 36 milyon dolar tasarruf sağlandı.

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KAPASİTEDE 180 MEGAWATT ARTIŞ

Yüksek teknolojiye sahip yerli jeneratörlerle verimlilikte ünite başı yaklaşık yüzde 10 artaş kaydedildi. Yerli teknolojiyle devreye alınan üçüncü jeneratörün kapasitesi ise 150 megawatt’tan 175 megawatt’a yükseldi. Böylece yerli teknolojiyle daha ucuza ve daha fazla elektrik üretim potansiyeli ortaya çıktı. EÜAŞ tarafından işletilen santrallerdeki yerlileştirme tamamlandığında toplam 180 megawatt kapasite artışı hedefleniyor. Diğer hidroelektrik santrallerindeki jeneratörlerin de Keban’daki gibi yerli üretim olması için de çalışmalar devam ediyor.