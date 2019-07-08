Enerji ve Adalet bakanlıklarında Bakan yardımcılıklarına atama yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş getirildi.

Resmi Gazete'nin 5 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan atama kararıyla da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevinden alınırken, yerine Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı.

Aynı gazetedeki diğer kararlarla, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç, MKE Yönetim Kurulu üyeliklerine; Bilal Durdalı, Ersan Aslan ve Sıtkı Varlı, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Aydemir, DHMİ Yönetim Kurulu Üyeliğine Necdet Sümbül, TEİAŞ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine de TEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokat getirildi.

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