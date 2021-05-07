Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı: Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'daki hesabından petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin açıklama yaptı.

Dönmez, "Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz adım adım artıyor. 2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu. 2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik. Kaynaklarımızı yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız" dedi.

Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz adım adım artıyor.



2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu.



2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik.



Kaynaklarımız yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız.🇹🇷🛢 pic.twitter.com/h0UqyGlyfZ REKLAM May 7, 2021

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