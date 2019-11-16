Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: TürkAkım Projesi'ni yıl sonuna kadar bitireceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım Projesi'ne ilişkin, "İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız. TürkAkım iki hattan oluşuyor. Karadeniz boyunca iki hat geliyor. Hatların ikisi de Kıyıköy'de karaya çıkıyor" dedi.

Haber Merkezi 16 Kasım 2019, 14:14 Son Güncelleme: 16 Kasım 2019, 14:24 AA