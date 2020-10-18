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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli su altı robotu Kaşifin görevine başladığını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in görevine başladığını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını açıkladı. Dönmez, "Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan görüntüleri paylaştı.
Bakan görüntüleri paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak" ifadelerini kullandı.

Dönmez, ayrıca Twitter hesabından Kaşif'in görüntülerini de içeren video paylaşımında bulundu.

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