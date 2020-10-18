Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in görevine başladığını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak" ifadelerini kullandı.

Dönmez, ayrıca Twitter hesabından Kaşif'in görüntülerini de içeren video paylaşımında bulundu.

Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı.



Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak. 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/lEO5t0PG7I — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 18, 2020