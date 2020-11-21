Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacak

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisinin 10 Ağustos’ta, "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.

Geminin bugüne kadar söz konusu sahada 8 bin 149 kilometre sismik veri topladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta Akdeniz'de başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi' kapsamında, bugüne kadar toplam 8 bin 149 kilometre veri topladı. Bugün yayınlanan Navtex ile birlikte, 2 bin 806 kilometre ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak."

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta Akdeniz'de başladığı "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında, bugüne kadar toplam 8149 km. veri topladı.



Bugün yayınlanan NAVTEX ile birlikte, 2806 km. ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak. pic.twitter.com/khJgXtqRs9 REKLAM November 21, 2020