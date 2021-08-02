Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından elektrik kesintisi açıklaması Müdahaleler yapıldı kesintiler sonlandırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'elektrik kesintisi' açıklaması: Müdahaleler yapıldı kesintiler sonlandırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından elektrik kesintisi açıklaması: Müdahaleler yapıldı kesintiler sonlandırıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, bazı kentlerde meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana geldiği vurgulanarak, "Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır.

Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır.

Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" denildi.

Türkiye genelinde elektrik kesintisi
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Türkiye genelinde elektrik kesintisi
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