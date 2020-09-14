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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Oruç Reis açıklaması Faaliyetlerine devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması: Faaliyetlerine devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Oruç Reis faaliyetlerine devam edecek.
Oruç Reis faaliyetlerine devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir.

  • Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan; Türkiye, Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Yavuz Sondaj Gemisi halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmektedir."

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Faaliyetlerine devam edecek

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