Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Enerjide dengeler Türkiye lehine değişecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide dengeler Türkiye lehine değişecek

Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz Türkiye’nin uluslararası ticaretteki pozisyonunu da değiştirecek. BOTAŞ ve özel sektörün Rusya’nın devlet şirketi Gazprom ile 8 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli sözleşmeleri 2021’de sona eriyor. Türkiye’nin yeni sözleşmeler öncesi de eli güçlenmiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Türkiye’nin tarihindeki en büyük keşfi yaparak Karadeniz’de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gazla uluslararası ticarette daha sağlam bir pozisyona geleceği öngörülürken, gaz ithalatı yapılan ülkelerle devam eden fiyat pazarlığı görüşmelerinde ve mevcut kontratların şekillenmesinde önemli bir avantaj sağlayacağı vurgulanıyor. Türkiye’nin yıllık doğal gaz üretimi 2019 sonu itibarıyla 473,8 milyon metreküpe yükselirken, doğal gaz ithalatı da 45,2 milyar metreküp oldu. Türkiye’nin doğal gaz ithalatında geçen yıl yüzde 33,6 ile en büyük payı alan Rusya’yı, yüzde 21,2 ile Azerbaycan ve yüzde 17,1 ile İran takip etti.

Kalkınma ateşi Sakarya’dan: Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı
EKONOMİ
Kalkınma ateşi Sakarya’dan: Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı

SÖZLEŞME YENİLEME DÖNEMİ İÇİN AVANTAJ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve özel sektörün Rusya’nın devlet şirketi Gazprom ile 8 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli sözleşmeleri 2021’de sona eriyor. Aynı tarihte, Azerbaycan ile yapılan 6,6 milyar metreküp gaz kontratının süresi ve Nijerya ile de 1,3 milyar metreküpü kapsayan uzun vadeli LNG anlaşmasının süresi de doluyor. Türkiye’nin yeni sözleşmeler öncesi de eli güçlenmiş olacak.

Burak Kuyan

UCUZ GAZ İÇİN ÖNEMLİ

Enerji Ticareti Derneği Başkanı Burak Kuyan, keşfin Türkiye için büyük oranda bir oyun değiştirici haline geleceğini söyledi. Kuyan, söz konusu keşfin etkisinin sadece doğal gazla kalmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Türkiye daha ucuz gaza erişim sağlayabileceği ve piyasaya daha düşük fiyatlı gaz sunabileceği için, Avrupa’dan daha ucuz elektrik üreten bir ülke haline de gelebilecek. Sanayici daha ucuza elektrik kullandığında, bu otomatik olarak ihracat potansiyelini de artırıyor. Bu yüzden hem elektrik hem de doğal gaz ticaretine ivme kazandıracak bir sürecin de ilk adımı olarak görebiliriz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedefine daha hızlı koşmaya başlayacağını söyleyebilirim.”

Azerbaycanlı sanatçı Azerin: Sadece Türkiye değil dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
HAYAT
Azerbaycanlı sanatçı Azerin: Sadece Türkiye değil dünya tarihinde yeni bir devir açıldı

UZUN VADELİ PLANLAR YENİDEN

Yatırım ve danışmanlık şirketi APLUS Enerji Ortağı Volkan Yiğit, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşfinin Türkiye için çok avantajlı bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, “Türkiye’nin uzun dönemli doğal gaz tedarik anlaşmalarının 16 milyar metreküplük kısmının 2021 yılında biteceğini biliyoruz. Keşfin en büyük katkılarından biri de bu sayede olacak” değerlendirmesinde bulundu.

GAZ TİCARETİNDE MERKEZ ÜLKE

  • Yiğit, gaz ticaret merkezi olabilmek için ise gaz üretimi yapmanın şart olmadığını fakat Türkiye’nin kendi üretiminin ciddi bir oranda artmasının uluslararası ticarette daha sağlam bir pozisyona gelmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

İran medyası: Türkiye ilk kez gaz oyuncusu olarak piyasada yer alacak
DÜNYA
İran medyası: Türkiye ilk kez gaz oyuncusu olarak piyasada yer alacak
Abone Ol Google News
Namağlup Şampiyon

Namağlup Şampiyon

​Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.
Malatyada deprem

Malatya'da deprem

​AFAD verilerine göre saat 21.56'da gerçekleşti.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bakan Koca, ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.
Giresun'daki sel felaketi

Giresun'daki sel felaketi

​Bakan Soylu: Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı.
Koronavirüs denetimleri sürüyor

Koronavirüs denetimleri sürüyor

​Şanlıurfa'da 5 ayda kesilen ceza miktarı dudak uçuklattı.
Çakarlı maganda yakalandı

Çakarlı maganda yakalandı

Hadımköy'de bir aracın önünü kesip şoförü bıçaklamıştı.

'Trabzonlu olmaktan <br>gurur duyuyorum'

'Trabzonlu olmaktan
gurur duyuyorum'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, muhalefetin iddialarına cevap verdi.
Felaket bölgesine beş milyon TL destek

Felaket bölgesine beş milyon TL destek

​Bakan Soylu: "Bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk."
İş adamlarına uçak gemisi çağrısı

İş adamlarına uçak gemisi çağrısı

5 yıl içinde dev projeleri hayata geçireceğiz.

Putin'in çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri
Rusya'dan S-400 iddiası

Rusya'dan S-400 iddiası

​"Türkiye'ye yeni sevkiyat için anlaşma imzaladık"
Açılış tarihi belli oldu

Açılış tarihi belli oldu

​İstanbul'un yeni simgesinden yeni görüntüler.
Yağma yaparken yakalandılar

Yağma yaparken yakalandılar

​Giresun'da büyük felaketin ardından insanlık ölmüş dedirten olay.

Tıklım tıklım!

Tıklım tıklım!

​İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık korkuttu.
"Zalim ağabeyim..."

"Zalim ağabeyim..."

Trump'ın kız kardeşinin şok ses kaydı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş adamlarına uçak gemisi yapma çağrısı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş adamlarına uçak gemisi yapma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmasında "Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri" dedi. "Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz" diyen Erdoğan, törende iş adamlarına uçak gemisi yapma çağrısında bulundu.
Son Rus Çarı: Putin’in çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri
Dünya

Son Rus Çarı: Putin’in çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri

Sovyetler dağılmış, Rusya varoluş buhranı yaşıyordu. Ülkenin ilk başkanı Boris Yeltsin başbakanlığa atadığı genç adamı desteklediğini duyurup köşesine çekilmeye karar vermişti. Genç adam bir politikacıda olması gereken neredeyse hiçbir özelliğe sahip değildi. Pek gülmeyen, çok fazla konuşmayan yapısıyla her daim neşeli Yeltsin’den farklı bir profil çiziyordu. Seçimlerde kimsenin şans tanımadığı bu gencin kaderini Moskova patlamaları değiştirdi. Krizi demir yumrukla yöneten Putin, o günden beri hala iktidarda. Ülkeyi bir çar gibi yöneten Putin’in Rusya’sı, dağılmış Sovyetlerin travmalarını üzerinden attığı günden beri bölgedeki en kilit aktörlerden biri haline geldi.
Fahiş hesap viral oldu
Gündem

Fahiş hesap viral oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünyada büyük üne kavuşan kasap Nusret Gökçe'nin restoranlarındaki fahiş fiyatlar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Bir müşterinin Nusret Gökçe'nin Türkiye'deki restoranlarından birinde gelen hesabı Twitter'dan paylaşması sosyal medyada viral oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.