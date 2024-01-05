Emekli maaşlarına yapılan düzenlemelerle birlikte, Ocak-Haziran döneminde emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 oranında artacak. Gözler, 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'na çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşı düzenlemeleri için bütçe sınırlarını zorlama sözü verdi. Bu kapsamda düşük gelir grubundaki emeklilerin de gözetileceği adımlar atılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile alım güçlerinde önemli bir artış bekliyor. Bu süreçte ek zam veya refah payı düzenlemeleri gibi adımların atılıp atılmayacağı merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kök maaşlar yeniden değişecek mi?