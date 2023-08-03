Enerjide kritik hamle: Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek karar alındı

Ayrıca, kesintinin, petrol piyasalarındaki istikrarı desteklemek amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha önce aldığı kesinti kararlarını desteklemek amacıyla alındığı kaydedildi.