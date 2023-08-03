Enerjide kritik hamle: Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek karar alındı

Suudi Arabistan, gönüllü petrol üretimi kesintisine devam edecek.
Söz konusu kararın eylülde Suudi Arabistan’ın toplam günlük üretimini 9 milyon varile düşüreceği belirtilirken, kesintinin eylülden sonra artırılarak devam ettirilebileceği kaydedildi.
Günlük 1 milyon varillik kesintinin, Suudi Arabistan'ın nisanda OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde aldığı günlük petrol üretimini Mayıs 2023'ten Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan, temmuzda gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını ağustos ayını da kapsayacak şekilde uzattığını bildirmişti.
OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.