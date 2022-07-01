Ekonomi Enflasyon kabusu hızla yayılıyor İtalyada son 36 yılın rekoru kırıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Enflasyon kabusu hızla yayılıyor: İtalya'da son 36 yılın rekoru kırıldı

Avrupa'da enflasyonun rekor tazelediği son ülke İtalya oldu. Mayıs ayında yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Enflasyon kabusu hızla yayılıyor: İtalyada son 36 yılın rekoru kırıldı
Foto/arşiv

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'da kaydedilen yüzde 8,2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı.

ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.

İspanya'da enflasyon rekor tazeledi: Son 37 yılın en yüksek seviyesinde
EKONOMİ
İspanya'da enflasyon rekor tazeledi: Son 37 yılın en yüksek seviyesinde

PEŞ PEŞE REKOR TAZELİYOR

Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran yüksek enflasyon Avrupa'da tarihi rekorların kapısını da aralıyor.

Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra İspanya'da da enflasyon rekor tazeledi. Haziran ayında enflasyon yüzde 10,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Tüm dünyanın kabusu haline geldi: Peş peşe tarihi rekorlar kırılıyor
FOTOĞRAF 20
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Tüketici ve üretici fiyatları dünya genelindeki artışını sürdürürken, yeni \"enflasyon çağı” etrafındaki tartışmalar da hız kazanıyor.
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Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıdadan enerjiye birçok üründe yaşanan arz darboğazları çoğu ülkede enflasyonu körüklüyor.
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Dünya nüfusunun yaklaşık 1,2 milyarı iki ila üç haneli enflasyonla yaşıyor.
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Açıklanan mart ayı verileri de enflasyonda gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
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Piyasaların merakla beklediği Mart 2022 ABD enflasyon verisi (TÜFE) açıklandı.
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Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bununla beraber ülkede TÜFE, son 41 yılın zirvesine çıktı.
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ABD'de tüketici fiyatlarının yüzde 8,5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından İngiltere'de de enflasyon tahminleri aşarak 30 yılın zirvesine yükseldi.
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Yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta enflasyon yüzde 6.2 olmuştu.<br><br>Ülkede enflasyon aylık bazda da yüzde 1.1 artarak rekor kırdı. Beklenti yüzde 0.8'di.
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Bu ay enerji tavan fiyatlarına yapılan yüzde 54'lük zammın da devreye alınmasıyla enflasyondaki yükselişin hızlanması bekleniyor.
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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı.
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Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, martta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
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Almanya'da yıllık tüketici enflasyonu, martta yüzde 7,3 ile son 40 yılın zirvesine yükseldi. Martta aylık enflasyon yüzde 2,5 oldu.
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Federal İstatistik Dairesi’nin bugün açıkladığı nihai verilere göre, bu oran, 1981’in sonbahar dönemin sonrasındaki dönemin zirvesi oldu.<br><br>Dairenin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte doğalgaz ile kalorifer ve motor yakıtlarının fiyatlarının belirgin şekilde arttığı, bunun da enflasyondaki yüksek seviyede ciddi bir etkiye sahip olduğu belirtildi.
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Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da da enflasyon rekor tazeledi.
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkisiyle AB uyumlu TÜFE yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu, serinin tutulmaya başladığı 1997’den beri en yüksek seviye oldu.
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İspanya'da enflasyon, martta yıllık bazda yüzde 9,8 ile rekor kırdı.
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Mart ayı enflasyonu, Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.
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Euro bölgesi enflasyonu Mart ayında yüzde 7,5’ye yükseldi. Bu oranın önümüzdeki aylarda daha da artarak yenir bir rekor seviyesine çıkması bekleniyor. Yeni rakam, büyüme hızı sert şekilde yavaşlasa da, süratle yükselen fiyat artışlarını dizginlemesi için Avrupa Merkez Bankası üzerindeki baskıyı artırıyor.
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Tüm dünyanın kabusu haline geldi: Peş peşe tarihi rekorlar kırılıyor
Pandemi sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon salgını Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da körükleniyor. Mart ayı verilerinin belli olmasının ardından çok sayıda ülkede enflasyon tarihi seviyelere yükselmiş durumda. İşte ABD ve Avrupa'da mart ayı enflasyon verileri..

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